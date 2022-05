Un altro suicidio a Roma. Carabiniere si uccide con colpo di pistola (Di martedì 31 maggio 2022) Ancora un altro suicidio. Un maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, V.G, 50 anni, in forza presso la seconda sezione di vigilanza della Banca d’Italia, si è tolto la vita nel primo pomeriggio con la pistola di ordinanza. Si tratta del quinto caso nel giro di 8 giorni. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 31 maggio 2022) Ancora un. Un maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, V.G, 50 anni, in forza presso la seconda sezione di vigilanza della Banca d’Italia, si è tolto la vita nel primo pomeriggio con ladi ordinanza. Si tratta del quinto caso nel giro di 8 giorni. L'articolo proviene da Forze Armate News.

