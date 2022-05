**Ucraina: Draghi, Salvini a Mosca? Non entro in rapporti ma importante trasparenza** (Di martedì 31 maggio 2022) BRuxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Il governo è allineato coi partner del G7 e dell'Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato -non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere- ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto". Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) BRuxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Il governo è allineato coi partner del G7 e dell'Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato -non voglio entrare neiche i membri della maggioranza possono avere- ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto". Così il premier Mario, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio adi Matteo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - SkyTG24 : Vertice Ue, Draghi: “Essenziale #Putin non vinca guerra. Rischio catastrofe alimentare” - Valerio34077703 : @SkyTG24 La produzione di grano in Ucraina é meno del 3% della produzione mondiale! State utilizzando la scusa dell… - MikiLocci : RT @Agenzia_Ansa: 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'Ucraina… -