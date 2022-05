Torna Romacereali | a Tempio Adriano 15esimo meeting internazionale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma – La grave situazione di guerra in Ucraina, determinata dal conflitto con la Federazione Russa, pone seri interrogativi anche sulla catena di approvvigionamento di cereali e sugli andamenti dei mercati in un contesto di prezzi elevati delle materie prime e di aumento dei costi dei fattori di produzione, mettendo in ulteriore e grave pericolo la capacità di garantire, soprattutto in alcune aree deboli del mondo, l’adeguato approvvigionamento di cereali a scopo alimentare. È in questo quadro che assume ancora più importanza ‘’, ildella filiera cerealicola arrivato alla sua 15esima edizione, che anche quest’anno mette a disposizione degli imprenditori della filiera l’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni di produzione e mercato, a livello nazionale e, nel ...