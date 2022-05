This Is Us, un finale sorprendente: le 5 domande rimaste senza risposta (Di martedì 31 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. This is Us è una delle serie più belle che siano mai state realizzate. Il finale di stagione, però, ha posto dei dubbi tra i fan che cercano ancora delle risposte a 5 domande: ecco quali sono. La serie tv americana è da sempre considerata un gioiellino della tv. Sono tanti i premi che si Leggi su youmovies (Di martedì 31 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.is Us è una delle serie più belle che siano mai state realizzate. Ildi stagione, però, ha posto dei dubbi tra i fan che cercano ancora delle risposte a 5: ecco quali sono. La serie tv americana è da sempre considerata un gioiellino della tv. Sono tanti i premi che si

Pubblicità

VuNereBologna : ?? Il 31 Maggio 1998 si gioca la decisiva Gara 5 della finale Scudetto tra Virtus Bologna e Fortitudo. ?? La Effe è… - diorsunset_ : molto distrutta dal finale di this is us forse dovevo continuare a rimandare - Lory_Maggot : CHI NON HA ANCORA REALIZZATO CHE I CELTICS SONO IN FINALE??! THIS BITCH RIGHT HERE PIANGO DI GIOIA ?????????? - diorsunset_ : io ho deciso che this is us non è finito e per questo sto rimandando la puntata finale ogni giorno - V0IDTYLER : appena finito il series finale di this is us, sono in una valle di lacrime, tutto procede come previsto -