Roger Balduino di nuovo infortunato a L’Isola: stavolta rischia il ritiro? (Di martedì 31 maggio 2022) Isola: Roger Balduino infortunato Ieri sera a L’Isola dei Famosi durante i vari collegamenti, Ilary Blasi ha avuto modo di parlare un po’ anche con Roger Balduino. Il naufrago, eliminato la scorsa puntata, è stato spedito a Playa Sgamadissima e in questi giorni ha proseguito il suo percorso in solitaria. Non sono mancate le difficoltà L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 31 maggio 2022) Isola:Ieri sera adei Famosi durante i vari collegamenti, Ilary Blasi ha avuto modo di parlare un po’ anche con. Il naufrago, eliminato la scorsa puntata, è stato spedito a Playa Sgamadissima e in questi giorni ha proseguito il suo percorso in solitaria. Non sono mancate le difficoltà L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

blogtivvu : Isola, Roger Balduino in ospedale: costretto al ritiro? Cosa è successo #isola - lawebstar_it : #Roger in ospedale. Continua la maledizione all'#isoladeifamosi: #lawebstar - Gazzettino : Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino come sta? Il naufrago finisce in ospedale (di nuovo): «Non riesco a camminare» - zazoomblog : Isola 16 ventunesima puntata: eliminato Marco Maccarini. Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima con Roger Balduino.… - IsaeChia : #Isola 16, ventunesima puntata: eliminato Marco Maccarini. Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima con Roger Balduino… -