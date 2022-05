Redbird acquista Ac Milan: cifre e attesa per il calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan cambia proprietà. Il club meneghino è una delle maggiori realtà calcistiche italiane e, come tale, la sua acquisizione è un tema che ha rilevanza economica e finanziaria. La società rossonera passa dalla proprietà del fondo Elliot a Redbird Capital Partners. La notizia della firma ha acquisito dominio pubblico nella mattinata di martedì 31 maggio, dopo che i maggiori media nazionali hanno dato risalto all'avvenuta firma. L'avvenuta sigla sugli accordi rappresenta il culmine della fase di signing. Occorreranno, invece, tempi più lunghi per quel che riguarda il closing. Per quest'ultimo passaggio potrebbero servire delle settimane. Vendita Milan: le cifre A darne notizie è anche il portale specializzato Calcio&Finanza. Per l'acquisizione del Milan si parla di un affare che potrebbe avere ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 31 maggio 2022) Ilcambia proprietà. Il club meneghino è una delle maggiori realtà calcistiche italiane e, come tale, la sua acquisizione è un tema che ha rilevanza economica e finanziaria. La società rossonera passa dalla proprietà del fondo Elliot aCapital Partners. La notizia della firma ha acquisito dominio pubblico nella mattinata di martedì 31 maggio, dopo che i maggiori media nazionali hanno dato risalto all'avvenuta firma. L'avvenuta sigla sugli accordi rappresenta il culmine della fase di signing. Occorreranno, invece, tempi più lunghi per quel che riguarda il closing. Per quest'ultimo passaggio potrebbero servire delle settimane. Vendita: leA darne notizie è anche il portale specializzato Calcio&Finanza. Per l'acquisizione delsi parla di un affare che potrebbe avere ...

Pubblicità

T0rme : Ma se RedBird ha la minoranza nella società che controlla il Liverpool ci saranno delle conseguenze nel fatto che a… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Domani Redbird acquista il #Milan, poi l’incontro con #Maldini. #Chiellini va in America. Il #Monza torna in A. Ancel… - FraLauricella : Domani Redbird acquista il #Milan, poi l’incontro con #Maldini. #Chiellini va in America. Il #Monza torna in A.… - CountNefaria22 : @TeofiloSteven Ma se la valutazione totale è 1 3 e Redbird acquista il 70%, la cifra necessaria da parte di Redbird… - Marci_Para10 : #Elliott e #RedBird sono in trattativa, sanno entrambe che le tempistiche sono lunghe quando ballano 1.3 miliardi,… -