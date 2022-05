Maignan: “Che feeling con Dida e Pioli. Spero torni presto Ibrahimovic” (Di martedì 31 maggio 2022) Mike Maignan, portiere del Milan vincitore del 19° Scudetto, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Mike, portiere del Milan vincitore del 19° Scudetto, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni

Pubblicità

SerieA : Il portiere con più clean sheet di tutti, un’aquila che comanda nell’area di rigore ???? ??MAIGNAN IS ON FIRE ??… - Gazzetta_it : Milan, Theo: 'Che dite, Inter ancora più forte di noi?'. Maignan: 'Milano è rossonera' #scudetto - OptaPaolo : 79 - Tra i portieri con più di 10 presenze nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, Mike #Maignan è quello c… - AlePitton : RT @FraNasato: Maignan alla Gazzetta dello Sport: “Quando l’Inter è inciampata a Bologna abbiamo capito che per loro era finita perché erav… - PianetaMilan : .@mmseize a @Gazzetta_it: 'Che feeling con #Dida e #Pioli. Spero torni presto @Ibra_official' - @acmilan #ACMilan… -