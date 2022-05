Pubblicità

PianetaMilan : #Lentini : “ @acmilan , trattieni i top per tornare competitivo in Europa” | Esclusiva #ACMilan #Milan… - CoduttiSergio : @gigi52335676 D'accordo. Fosse rimasto l'imprenditore edile di un tempo non se ne sarebbe accorto nessuno. Ma con l… - DocRiserva : @eskimo2017 Lentini al Milan ha imparato più dal suo Presidente che dal suo allenatore ?????? -

Pianeta Milan

...campione d'Italia per la 12ma volta Nel mercato estivo arrivano grandi nomi tra i quali Jean - Pierre Papin, Dejan Savievi, Stefano Eranio, Fernando De Napoli, Gianluigie Zvonimir ...Napoli - Gigi, ex calciatore del Torino che ha giocato anche con le maglie die Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Avvenire : 'Vado poco allo stadio, Toro o ... Lentini: “Milan, trattieni i top per tornare competitivo in Europa” | Esclusiva Torna Culto e ricominciamo a parlare del Toro 1991/92. In questo terzo episodio inizia il lungo digiuno di gol in campionato, ma nelle coppe si continua a fare strada come dimostra il 2-0 alla Lazio e ...