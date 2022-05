Isola Dei Famosi, Gennaro spiazza i naufraghi con atteggiamenti poco chiari (Di martedì 31 maggio 2022) Il neo arrivato Gennaro spiazza i naufraghi. Il primo a polemizzare è Edoardo Tavassi Un martedì particolare per i naufraghi de “L’Isola Dei Famosi”. A detta di Edoardo, Mercedesz e Nicolas, gli ultimi arrivati sarebbero pigri e permalosi, “un pò troppo spenti e poco inclini al sacrificio”. L’unico che si salverebbe, stato a quanto dichiarano Edoardo e Nicolas è Luca Daffrè, mentre Gennaro a detta di Mercedesz sarebbe diventato il “nuovo stuoiaman”. “L’ho trovato su Playa Sgamada e mi sembrava un ragazzo volenteroso, pieno di energie. Qui sembra essere regredito è un altro. Ma di stuoiaman ce n’è solo uno ed è Edoardo” – dichiara l’influencer ridendo. Poi il racconto del fratello di Guendalina che spiazza i naufraghi: ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) Il neo arrivato. Il primo a polemizzare è Edoardo Tavassi Un martedì particolare per ide “L’Dei”. A detta di Edoardo, Mercedesz e Nicolas, gli ultimi arrivati sarebbero pigri e permalosi, “un pò troppo spenti einclini al sacrificio”. L’unico che si salverebbe, stato a quanto dichiarano Edoardo e Nicolas è Luca Daffrè, mentrea detta di Mercedesz sarebbe diventato il “nuovo stuoiaman”. “L’ho trovato su Playa Sgamada e mi sembrava un ragazzo volenteroso, pieno di energie. Qui sembra essere regredito è un altro. Ma di stuoiaman ce n’è solo uno ed è Edoardo” – dichiara l’influencer ridendo. Poi il racconto del fratello di Guendalina che: ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : Giornata Mondiale dell’Ambiente e #FestArma2022: il #5giugno non perdere su @raicinque il concerto della Banda dell… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - IsolaDeiFamosi : La poca intraprendenza degli ultimi arrivati non è passata inosservata ai veterani che speravano di contare sulle e… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Fausto Brizzi emoziona Nicolas Vaporidis: «Ci sono sempre stato per te, anche quando il - infoitcultura : Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis riceve un messaggio da Fausto Brizzi: “C’ero quando il telefono… -