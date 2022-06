Inter, bilancio in rosso per 120 milioni: i nomi che potrebbero partire (Di martedì 31 maggio 2022) Sul bilancio pesa la vicenda Eriksen e i pagamenti differiti delle agenzie asiatiche colpite dal Covid Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 31 maggio 2022) Sulpesa la vicenda Eriksen e i pagamenti differiti delle agenzie asiatiche colpite dal Covid Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

capuanogio : #Inter, considerazioni sul bilancio che chiuderà al 30 giugno 2022 con un passivo superiore ai 100 milioni di euro… - FBiasin : Il presidente #Zhang c’è, #Inzaghi c’è, i dirigenti pure: iniziato in sede l’incontro per fare il bilancio della st… - docile041 : @glmdj La vignetta è esilerante , ma mi chiedo: erano stati messi in qualche bilancio questi soldi? Hanno permesso… - vam237 : RT @sergiogali5: Io mi chiedo: se tutti ormai sanno calcolare il bilancio dell'Inter perché se devono fare il proprio bilancio, l'Isee o la… - Bam_Bam_9_18 : @arcky88 @90ordnasselA Uno scenario che avrebbe senso da un punto di vista economico: scambio Lukaku-Lautaro con il… -