Il dramma di Goram | ' Ho un tumore inoperabile Non farò la chemio'

(Di martedì 31 maggio 2022) "Combatterò come mai prima d'ora". Andy, ex portiere dei Rangers degli anni novanta, ha annunciato di avere un cancro all'esofago, al quarto stadio. Non operabile. Una notizia terribile, che ha ...

Secondo i medici, avrebbe solo sei mesi di vita, che potrebbero diventare nove se si sottoponesse alla chemioterapia. "Non se ne parla di prolungare un'agonia senza qualità di vita. È fuori..." L'ex portiere dei Rangers Andy Goram ha rilasciato un'intervista al Daily Record, rivelando che gli restano appena sei mesi di vita: "Ho un tumore inoperabile all'esofago. Ho rifiutato anche la chemioterapia, avrebbe solamente..."