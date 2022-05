Giulia Salemi, il vestito è aperto: visione celestiale, forme da infarto (Di martedì 31 maggio 2022) Ha partecipato al Grande Fratello, per ben due volte, ed è una delle donne più affascinanti che ci siano. Ecco Giulia Salemi. Dal nuovo progetto alle diverse esperienze lavorative come, ad esempio, Miss Italia fino alla sua vita sentimentale. Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio Giulia Salemi, donna di straordinaria bellezza ed incredibile fascino. InstagramIniziamo, per parlare di Giulia Salemi, con l’aspetto sentimentale; all’interno della casa del Grande Fratello ha conosciuto Pierpaolo Pretelli anche se, almeno inizialmente, tra di loro non si è creata subito la perfetta alchimia. Lui, infatti, sembrava attratto da un’altra concorrente del GF, Elisabetta Gregoraci prima di restare ammaliato dalla bellezza della modella. I due sono più innamorati che mai e una delle tante ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) Ha partecipato al Grande Fratello, per ben due volte, ed è una delle donne più affascinanti che ci siano. Ecco. Dal nuovo progetto alle diverse esperienze lavorative come, ad esempio, Miss Italia fino alla sua vita sentimentale. Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio, donna di straordinaria bellezza ed incredibile fascino. InstagramIniziamo, per parlare di, con l’aspetto sentimentale; all’interno della casa del Grande Fratello ha conosciuto Pierpaolo Pretelli anche se, almeno inizialmente, tra di loro non si è creata subito la perfetta alchimia. Lui, infatti, sembrava attratto da un’altra concorrente del GF, Elisabetta Gregoraci prima di restare ammaliato dalla bellezza della modella. I due sono più innamorati che mai e una delle tante ...

Advertising

KatiaValenti3 : @TV8it Non vedo l'ora di vedere la puntata con la bellissima Giulia Salemi ?? - Filomen83869405 : RT @anna_prelemi: Summer 2022 by Giulia Salemi ??? #giuliasalemi #prelemi - Lovingy86127828 : @TV8it Giulia Salemi TOP????????? - dall_teresa : RT @anna_prelemi: Summer 2022 by Giulia Salemi ??? #giuliasalemi #prelemi - Claudy5s : RT @anna_prelemi: Summer 2022 by Giulia Salemi ??? #giuliasalemi #prelemi -