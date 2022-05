Gianmarco Tamberi torna a volare | 2 30 di forza a Ostrava | il Campione Olimpico si scuote

(Di martedì 31 maggio 2022)a risplendere in maniera meravigliosa e vola a 2.30 metri al Golden Spike di, tradizionale meeting del World Continental Tour (livello gold). Ildi salto in alto era reduce da un avvio di stagione davvero sottotono (2.20 a Doha, 2.25 a Birmingham, 2.15 a Trieste), ma oggi ha saputo sfoggiare tutto il suo talento e si è esaltato nella località ceca, dimostrando di essere sulla strada giusta e di avere iniziato a mettere a posto alcuni dettagli tecnici. Il marchigiano ha saputo superare la misura al secondo tentativo, conquistando così la vittoria nel bel testa a testa col brasiliano Fernando Ferreira (secondo, 2.27). Terzo posto per il siriano In precedenza il ribattezzato Gimbo aveva infilato agevolmente 2.15, 2.20, 2.24 e poi gli era ...

