F1, Ferrari: nulla è perduto. Mondiale aperto, a patto di fare tesoro degli errori (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo un avvio stagionale scintillante in cui erano state messe le basi per una possibile fuga iridata in entrambi i campionati (complici i ritiri delle Red Bull per problemi di affidabilità), la Ferrari ha sperperato in quattro weekend di gare tutto il vantaggio accumulato e adesso si trova addirittura nella posizione di dover inseguire dopo le prime sette tappe del Mondiale 2022. Al termine del GP d’Australia (3° round dell’anno) la scuderia di Maranello si trovava a +49 nella classifica costruttori sul Drink Team, mentre Charles Leclerc era saldamente al comando della graduatoria piloti con 41 punti di margine su Sergio Perez e soprattutto 46 sul campione del mondo in carica Max Verstappen. Dal sabato di Imola in poi l’inerzia è però cambiata ed in meno di due mesi la situazione si è quasi capovolta. Pesano molto inevitabilmente gli ultimi due Gran ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo un avvio stagionale scintillante in cui erano state messe le basi per una possibile fuga iridata in entrambi i campionati (complici i ritiri delle Red Bull per problemi di affidabilità), laha sperperato in quattro weekend di gare tutto il vantaggio accumulato e adesso si trova addirittura nella posizione di dover inseguire dopo le prime sette tappe del2022. Al termine del GP d’Australia (3° round dell’anno) la scuderia di Maranello si trovava a +49 nella classifica costruttori sul Drink Team, mentre Charles Leclerc era saldamente al comando della graduatoria piloti con 41 punti di margine su Sergio Perez e soprattutto 46 sul campione del mondo in carica Max Verstappen. Dal sabato di Imola in poi l’inerzia è però cambiata ed in meno di due mesi la situazione si è quasi capovolta. Pesano molto inevitabilmente gli ultimi due Gran ...

Pubblicità

gianluwaterpolo : @lageloni Paragonare Conte a Renzi è come paragonare una panda a una Ferrari. Va bene tutto, ma uno sbiascica e spu… - iramasbabyxi : RT @elliotaldstan: Ora le bandiere blu funzionano ad interpretazione ed 'è meglio per entrambi se io sto davanti'. Ce lo insegnano i piloti… - twentyonels : @verstappven più che altro a loro non frega nulla, non ho ancora visto i fan di max gioire sulle disgrazie della fe… - Rturcato83 : Ma #ferrari può fare una protesta e poi dire che non c'era nulla da protestare? Ma dai @MotoriNoLimits #MonacoGP - bocelli444 : RT @elliotaldstan: Ora le bandiere blu funzionano ad interpretazione ed 'è meglio per entrambi se io sto davanti'. Ce lo insegnano i piloti… -