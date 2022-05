Elicotteri distrutti dai missili di Kiev: in crisi la supremazia russa (Di martedì 31 maggio 2022) L'Ucraina ha già abbattutto decine di Elicotteri russi adesso costretti a non poter più combattere in prima linea: ecco le ragioni e cosa insegna la storia Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) L'Ucraina ha già abbattutto decine dirussi adesso costretti a non poter più combattere in prima linea: ecco le ragioni e cosa insegna la storia

Pubblicità

colonnelloedi : In totale,183 aerei ucraini e 128 elicotteri,1.064 velivoli senza pilota,325 sistemi missilistici antiaerei,3.323 c… - ADerespinis : RT @colonnelloedi: In totale,183 aerei ucraini e 128 elicotteri,1.049 veicoli aerei senza pilota, 325 sistemi missilistici antiaerei,3.309… - colonnelloedi : In totale,183 aerei ucraini e 128 elicotteri,1.049 veicoli aerei senza pilota, 325 sistemi missilistici antiaerei,3… - AndreaLancio79 : RT @colonnelloedi: Oggi totale 180 aerei ucraini e 127 elicotteri, 1.027 veicoli aerei senza pilota,324 sistemi di missili aerei,3.281 carr… - colonnelloedi : Oggi totale 180 aerei ucraini e 127 elicotteri, 1.027 veicoli aerei senza pilota,324 sistemi di missili aerei,3.281… -