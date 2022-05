De Luca: “Se non si innova l’impianto per i rifiuti di Acerra torneranno i rifiuti in strada” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Senza costruire la quarta linea dell’impianto per i rifiuti di Acerra, andiamo verso un’unica strada, tornare ad avere l’immondizia in strada. E’ questo che rispondo a chi ha dubbi”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della presentazione del suo libro “La democrazia al bivio”. “I sindaci contrari alla quarta linea del termovalorizzatore di Acerra propongono di avere i rifiuti in mezzo alla strada. Io la penso in maniera diversa”, ha sottolineato De Luca, ricordando che l’allestimento della quarta linea è stata richiesta dalla A2A, che gestisce l’impianto, per poter fare la manutenzione delle altre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Senza costruire la quarta linea delper idi, andiamo verso un’unica, tornare ad avere l’immondizia in. E’ questo che rispondo a chi ha dubbi”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Denel corso della presentazione del suo libro “La democrazia al bivio”. “I sindaci contrari alla quarta linea del termovalorizzatore dipropongono di avere iin mezzo alla. Io la penso in maniera diversa”, ha sottolineato De, ricordando che l’allestimento della quarta linea è stata richiesta dalla A2A, che gestisce, per poter fare la manutenzione delle altre ...

