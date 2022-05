Beatrice Valli e Marco Fantini: le nozze diventano un docufilm (Di martedì 31 maggio 2022) Il docufilm su Beatrice Valli e Marco Fantini Pochissimi giorni fa con una bellissima cerimonia svoltasi a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono finalmente sposati. Come in molti sapranno erano due anni che la coppia rimandava le nozze a causa del Covid, e in molti attendevano con ansia questo grande giorno. A partecipare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 31 maggio 2022) IlsuPochissimi giorni fa con una bellissima cerimonia svoltasi a Capri,si sono finalmente sposati. Come in molti sapranno erano due anni che la coppia rimandava lea causa del Covid, e in molti attendevano con ansia questo grande giorno. A partecipare L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Le nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini diventano un docufilm: ecco quando e dove vederlo - zazoomblog : Beatrice Valli e Marco Fantini le loro nozze da favola diventeranno un docufilm: ecco quando e dove andrà in onda -… - zazoomblog : Beatrice Valli e Marco Fantini le loro nozze da favola diventeranno un docufilm: ecco quando e dove andrà in onda -… - IsaeChia : Beatrice Valli e Marco Fantini, le loro nozze da favola diventeranno un docufilm: ecco quando e dove andrà in onda… - infoitcultura : Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini, sapete chi sono stati i testimoni: sono famosissimi -