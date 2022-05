Anche gli studenti delle scuole statali di Peschiera tra i partecipanti alla terza edizione del concorso “Miomondo, il mondo lo salvo io! by Sangalli” (Di martedì 31 maggio 2022) In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, saranno decretati i giovani ambasciatori dell’ambiente vincitori del concorso che hanno realizzato dei post social capaci di sensibilizzare coetanei e adulti a adottare uno stile di vita sostenibile e rispettoso del Pianeta Leggi su 7giorni.info (Di martedì 31 maggio 2022) In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, saranno decretati i giovani ambasciatori dell’ambiente vincitori delche hanno realizzato dei post social capaci di sensibilizzare coetanei e adulti a adottare uno stile di vita sostenibile e rispettoso del Pianeta

Pubblicità

annatrieste : Oggi sono andata dal fruttivendolo a comprare le cerase e al momento di pagare gli ho detto 'Vuoi essere appagato d… - GianlucaVasto : Una persona 'non seria' si permette di dare del 'non serio' ad una persona perbene e seria! Il primo è un buffone… - Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - Nat_Casatelli : RT @Moonlightshad1: Archiviata definitivamente la denuncia di renzi contro i magistrati di Firenze. Così finiscono anche gli alibi e le occ… - voidxgallavich : RT @clitemnestr4: educazione sessuale alle elementari anche solo per insegnare alle bambine cosa è il ciclo, come si manifesta, che a tutte… -