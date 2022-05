Sparatoria Qualiano | un giovane in pericolo di vita Possibile movente | una vecchia lite

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sono ancora in gravi condizioni due dei quattro giovani rimasti feriti da colpi di pistola sabato sera a, in provincia di Napoli. Il più, Michele Di Palma, 18 anni appena compiuti, è il più grave, in coma farmacologico e indi. Castrese D’Alterio invece, 19enne, sarebbe fuori. Gli altri due, L'articolo proviene da Inews24.it.

nel Napoletano: 4 feriti 2 gravi. Arrestato 37enne, aveva già ucciso il suocero(Napoli), 30 maggio 2022 - Non è più in pericolo di vita Castrese D'Alterio , uno dei 4 giovani ...L'uomo, fermato dai carabinieri, è carico di precedenti penali: nel 2006 l'omicidio, poi denunce per droga, rapina, estorsione. Lo sgomento della comunità: "Perché era ancora a piede libero". S'...Sparatoria Qualiano: ancora in gravi condizioni due dei quattro giovani rimasti feriti da colpi di pistola sabato sera.Qualiano (Napoli), 30 maggio 2022 - Non è più in pericolo di vita Castrese D'Alterio, uno dei 4 giovani colpiti nell'agguato scattato la notte tra sabato e domenica 29 maggio scorsi davanti a un bar ...