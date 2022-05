Ronzulli-Fascina vs Gelmini-Carfagna. In Fi anche i "non allineati"... (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi si prodiga. Si impegna. Ce la mette tutta. E tra un festeggiamento e l'altro per la promozione in A del suo Monza, l'ex Cavaliere continua ad affermare attraverso tutti i canali di comunicazione che Forza Italia è coesa attorno alla sua linea, salvo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi si prodiga. Si impegna. Ce la mette tutta. E tra un festeggiamento e l'altro per la promozione in A del suo Monza, l'ex Cavaliere continua ad affermare attraverso tutti i canali di comunicazione che Forza Italia è coesa attorno alla sua linea, salvo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

omarsivori : FI, Ronzulli-Fascina boys contro Gelmini-Carfagna boysCi sono anche i 'non allineati'. Mappa azzurri. I nomi - Affaritaliani : FI, Ronzulli-Fascina vs Gelmini-Carfagna: chi sta con chi. Mappa. Nomi - Destradipopolo : LICIA #RONZULLI E MARTA #FASCINA SONO I BERSAGLI GROSSI NELLA FAIDA DI FORZA ITALIA: “HANNO L’ARROGANZA DELL’ASSO P… - BrezzadiTerra : RT @Miti_Vigliero: #BassoImpero 'Il periodo compreso tra la reggenza di Diocleziano e il declino dell'Impero romano d'Occidente. Sinonimo d… - SvenThecantos : @elio_vito Ci mancherebbe, si vede da come apprezza le tue proposte, dagli incarichi di prestigio che ti propone e… -