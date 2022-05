Pedalando per la città, traffico in tilt e cittadini bloccati per ore (Di lunedì 30 maggio 2022) di Erika Noschese La manifestazione Pedalando per la città è stata un successo, come ogni anno ma, come facilmente prevedibile, non sono mancati i disagi per i cittadini e i turisti. Il piano mobilità, come denunciato nei giorni scorsi da Gaetano Ricco, continua a rivelarsi un flop perché si isola il centro cittadino e risulta impossibile spostarsi, se non a piedi. “Chi ha organizzato il piano traffico per la manifestazione Pedalando per la città deve assolutamente cambiare mestiere perché questo non lo sa fare”, ha dichiarato in una nota il Presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, il quale porterà in consiglio comunale le lamentele di tutti cittadini salernitani per i gravissimi disagi causati dalla solita mala gestio del piano ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 30 maggio 2022) di Erika Noschese La manifestazioneper laè stata un successo, come ogni anno ma, come facilmente prevedibile, non sono mancati i disagi per ie i turisti. Il piano mobilità, come denunciato nei giorni scorsi da Gaetano Ricco, continua a rivelarsi un flop perché si isola il centro cittadino e risulta impossibile spostarsi, se non a piedi. “Chi ha organizzato il pianoper la manifestazioneper ladeve assolutamente cambiare mestiere perché questo non lo sa fare”, ha dichiarato in una nota il Presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, il quale porterà in consiglio comunale le lamentele di tuttisalernitani per i gravissimi disagi causati dalla solita mala gestio del piano ...

