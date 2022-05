Oroscopo Giugno | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre È tempo di una spolverata di magia e di una bella rinfrescata alla tua vita. Ecco la ricetta: svuota gli armadi e regala tutto ciò che non ricordavi più di avere; cambia colore ai capelli o alle pareti della tua casa o, almeno, alla cover del tuo cellulare; fai quella telefonata che continui a rimandare; programma una vacanza in una località che hai sempre evitato e per finire, dichiara qualche anno in meno di quelli che hai. Tutto ciò che aspetti e che non è ancora arrivato, ti raggiungerà al galoppo! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:30 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at wordpress@retina-om.com