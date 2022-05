Milano, power bank esplode nello zaino di uno studente a scuola: feriti 7 ragazzi e un insegnante (Di lunedì 30 maggio 2022) Paura in una scuola a Milano . Una power bank (batteria) all'interno di uno zaino è esplosa questa mattina, intorno alle 8.50 in una scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a Milano, all'istituto ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Paura in una. Una(batteria) all'interno di unoè esplosa questa mattina, intorno alle 8.50 in unain via Carlo Valvassori Peroni 8 a, all'istituto ...

