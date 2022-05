Lukaku all’Inter, arriva l’annuncio che fa impazzire tifosi nerazzurri (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di calciomercato e tempo di valutazioni per il futuro anche in casa Inter: l’annuncio sui retroscena delle eventuali operazioni In casa Inter si pensa al futuro e a come poter gestire al meglio le eventuali occasioni che possono presentarsi. Sotto la luce dei riflettori restano due nomi in particolare: da un lato quello di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di calciomercato e tempo di valutazioni per il futuro anche in casa Inter:sui retroscena delle eventuali operazioni In casa Inter si pensa al futuro e a come poter gestire al meglio le eventuali occasioni che possono presentarsi. Sotto la luce dei riflettori restano due nomi in particolare: da un lato quello di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le dista… - calciomercatoit : #Lukaku spinge per il ritorno all'#Inter in prestito con abbassamento dell'ingaggio, il belga 'allontana' l'affare… - FBiasin : L'impegno che #Lukaku sta mettendo per provare a tornare all'#Inter è direttamente proporzionale alla grandezza del… - AlessandroVig0 : Ma io mi domando, tutto gira intorno alla (si dice così) voglia di Lukaku di tornare all'inter e questo se ne esce… - BBilanShit : RT @MarcoBeltrami79: L’avvocato che lavora nell’ombra per portare #Lukaku all’Inter: si fida solo di lui -