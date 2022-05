Italia | Chiellini | ' Un piacere giocare la mia ultima gara in azzurro contro Messi'

Advertising

SkySport : Nazionale, Chiellini dà l'addio: 'Volevo cambiare storia coi Mondiali. Futuro? C'è tempo' #SkySport #Nazionale… - calciomercatoit : ?? Giorgio #Chiellini lascia l'Italia per chiudere la carriera e fa una promessa alla #Juventus E' uno dei migliori… - lucasflorest : RT @DataRef_: ???? El probable equipo de Italia para la Finalissima ante Argentina: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Bar… - Spazio_J : Nazionale, i convocati di Mancini per Italia-Inghilterra: la scelta su Chiellini - - infoitsport : Sky - Bonucci, Chiellini e Bernardeschi titolari nella gara tra Italia e Argentina -

Mancini econ la coppa dell'Europeo vinto l'estate scorsa Firenze, 30 maggio 2022 - Il giorno dell'addio alla Nazionale di Giorgioè dietro l'angolo. Contro l'Argentina , nella 'Finalissima' di Wembley in programma mercoledì sera, il difensore toscano disputerà la sua ultima gara con indosso la casacca azzurra . "L'......italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la ' Finalissima ' trae ... Difensori : Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci,, Emerson, Spinazzola. ...Dopo la sfida con l'Argentina, il difensore saluterà ufficialmente la Nazionale: "È andata senza dubbio meglio di quanto avrei mai potuto immaginare" ...E il Real Madrid ce l'ha. Ne vinse 5 di fila ai tempi di Di Stefano, Gento, Puskas. Le male lingue allora sostenevano che il miglior attaccante dei blancos si chiamasse Saporta e non Se vinci nel cors ...