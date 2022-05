Il dolore cronico: gestione, diagnosi e trattamento. Se ne parla in un webinar (Di lunedì 30 maggio 2022) TORINO – L’Accademia di Medicina di Torino organizza un corso ECM per tutte le professioni sanitarie, in collaborazione con lo Studio MT Cavallo STP di Cuneo. Si svolgerà il 10 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18 sul tema “Il dolore cronico: gestione, diagnosi, trattamento” (6 crediti ECM). Il corso si propone di offrire conoscenze aggiornate alla luce delle evidenze scientifiche relativamente alla gestione del dolore di pazienti cronici in diversi contesti di cura. Dopo il saluto istituzionale del Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, Giancarlo Isaia, interverrà Gianluca Isoardo, medico neurologo, per trattare le “Basi fisiopatologiche del dolore cronico”. Seguirà il contributo di Alessandro Bombaci, medico neurologo, in ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) TORINO – L’Accademia di Medicina di Torino organizza un corso ECM per tutte le professioni sanitarie, in collaborazione con lo Studio MT Cavallo STP di Cuneo. Si svolgerà il 10 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18 sul tema “Il” (6 crediti ECM). Il corso si propone di offrire conoscenze aggiornate alla luce delle evidenze scientifiche relativamente alladeldi pazienti cronici in diversi contesti di cura. Dopo il saluto istituzionale del Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, Giancarlo Isaia, interverrà Gianluca Isoardo, medico neurologo, per trattare le “Basi fisiopatologiche del”. Seguirà il contributo di Alessandro Bombaci, medico neurologo, in ...

