Guerra in Ucraina, a Mariupol trovate 25 nuove tombe: “Corpi disposti su più strati e ‘mascherati’ per sembrare sepolture individuali” (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel vecchio cimitero di Mariupol sarebbero apparse 25 nuove tombe con molti Corpi disposti su più strati e poi “mascherati” con lastre come se si trattasse di sepolture individuali. Lo denuncia il Comune di Mariupol che ha diffuso le immagini del vecchio cimitero ripreso dall’alto dove sarebbero state scavate le nuove fosse. Da contare, sottolinea il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, restano ancora migliaia di morti, sotto le macerie, nei cimiteri tradizionali e negli obitori provvisori. Da un primo bilancio degli attacchi russi, prosegue il sindaco, si stimano circa 22mila vittime. Il numero però potrebbe aumentare. “Sempre più fatti mostrano che le conseguenze del crimine razzista sono molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel vecchio cimitero disarebbero apparse 25con moltisu piùe poi “mascherati” con lastre come se si trattasse di. Lo denuncia il Comune diche ha diffuso le immagini del vecchio cimitero ripreso dall’alto dove sarebbero state scavate lefosse. Da contare, sottolinea il sindaco di, Vadym Boychenko, restano ancora migliaia di morti, sotto le macerie, nei cimiteri tradizionali e negli obitori provvisori. Da un primo bilancio degli attacchi russi, prosegue il sindaco, si stimano circa 22mila vittime. Il numero però potrebbe aumentare. “Sempre più fatti mostrano che le conseguenze del crimine razzista sono molto ...

