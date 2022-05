Gianmarco Tamberi, saltare è vivere (Di lunedì 30 maggio 2022) «Possiamo avere due ori?». Un momento dopo Gianmarco Tamberi è per terra, le mani sul volto, mentre si contorce sulla pista di atletica dello stadio Olimpico di Tokyo. Di tanto in tanto si rimette in piedi, accenna una rapida corsa, quindi ricade giù, accartocciato su se stesso. Cosa gli sarà mai successo, faticherebbe a comprendere un alieno appena sbarcato sul pianeta Terra. Ma anche per chi aveva seguito le vicende di Gianmarco Tamberi da Civitanova Marche – altista, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, il palcoscenico sportivo più ambito che cinque anni prima gli era stato negato dalla più fetida delle sorti – sarebbe stato difficile comprendere, a fondo, la scarica mista di adrenalina, emozione, sofferenza che pervadeva il corpo e la mente di Gianmarco in quell’attimo. «I cinque anni prima di Tokyo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) «Possiamo avere due ori?». Un momento dopoè per terra, le mani sul volto, mentre si contorce sulla pista di atletica dello stadio Olimpico di Tokyo. Di tanto in tanto si rimette in piedi, accenna una rapida corsa, quindi ricade giù, accartocciato su se stesso. Cosa gli sarà mai successo, faticherebbe a comprendere un alieno appena sbarcato sul pianeta Terra. Ma anche per chi aveva seguito le vicende dida Civitanova Marche – altista, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, il palcoscenico sportivo più ambito che cinque anni prima gli era stato negato dalla più fetida delle sorti – sarebbe stato difficile comprendere, a fondo, la scarica mista di adrenalina, emozione, sofferenza che pervadeva il corpo e la mente diin quell’attimo. «I cinque anni prima di Tokyo ...

