(Di lunedì 30 maggio 2022) In vista della tappa finale del Dota Pro Circuit 2022, l’organizzazione di esportsha deciso di riprendere Fly, chequindi al timone del roster di EG. Il giocatorein Nord America dopo un breve periodo nel sud-est asiatico con Talon Esports. Fly riconquista così quel ruolo didi EG che ha già ricoperto dal 2018 fino alla fine del 2021. EG e Fly si sono separati dopo il torneo The International 10, dove il team ha concluso con un deludente nono posto nonostante le altissime aspettative, dato che durante la stagione DPC 2021 era stata senza dubbio una delle migliori squadra. Proprio in seguito a quel risultato negativo l’organizzazione ha deciso di modificare il suo roster, ingaggiando Nightfall e JerAx. Today we say t?h?a?n?k? ?y?o?u? ?a?n?d? ?f?a?r?e?w?e?l?l? welcome ...

Advertising

esports247_it : Fly torna a casa, Evil Geniuses conferma tutto: è lui il nuovo capitano - YBah96 : RT @IlgoldiDhorasoo: Deve ritornare, e lo deve fare con la sua original propic. Lo conobbi nel 2007 con quella, era in forma, era giovane,… - IlgoldiDhorasoo : Deve ritornare, e lo deve fare con la sua original propic. Lo conobbi nel 2007 con quella, era in forma, era giovan… -

il Dolomiti

La ONLUS ligurecon un nuovo evento in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Prà con il ... GIANNI ROTELLA , cantautore genovese che interpreterà i brani "Voglio dirti" e "down". In ...Trovate epiche come Clapton che rifà Bob Marley in 'I Shot The Sheriff' o Steve Miller in "Like ... Il richiamo per il synth - funk di clintoniana memoriain auge in 'Yu're a Customer', ... Torna in Trentino l'evento green per gli appassionati di pesca a mosca, Fly Fishing diventa un appuntamento a livello internazionale RIVA DEL GARDA. L'evento dedicato alla pesca a mosca nella valle Giudciarie. Sarà il tratto di fiume Sarca che scorre tra i comuni di Comano Terme e Stenico a fare da cornice all’edizione 2022 del Fly ...OLEVANO Torna a Olevano, dopo due anni, la rassegna musicale Anguriando. Nel secondo fine settimana di luglio, da venerdì 8 a domenica 10, la piazza di fronte al municipio tornerà a ospitare i grandi ...