Fincantieri:varata prima nave flotta Explora Journey per Msc (Di lunedì 30 maggio 2022) È stata varata questa mattina negli impianti di Fincantieri, la "Explora I", prima nave della flotta Explora Journey, nuovo brand di lusso del gruppo Msc. La nave, comandata da Serena Melania, entrerà ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) È stataquesta mattina negli impianti di, la "I",della, nuovo brand di lusso del gruppo Msc. La, comandata da Serena Melania, entrerà ...

Advertising

fisco24_info : Fincantieri:varata prima nave flotta Explora Journey per Msc: Brand di lusso, saranno 4 in tutto. Investimento da 2… - fabferri : RT @Fincantieri: Nello stabilimento #Fincantieri di Monfalcone è stata varata Explora I, nave da crociera di lusso per #MSC. Entrerà in ser… - InfoMarittime : Cerimonia con il chairman di Msc Crociere e la rinnovata dirigenza di Fincantieri. La nave rientra in una commessa… - Fincantieri : Nello stabilimento #Fincantieri di Monfalcone è stata varata Explora I, nave da crociera di lusso per #MSC. Entrerà… - il_piccolo : Fincantieri, varata a Monfalcone “Explora”, la prima nave del brand di lusso Msc -