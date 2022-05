Festa delle Fragoline di Nemi: al taglio del nastro Maurizio Battista (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Amministrazione Comunale di Nemi, dopo i due anni di restrizioni Covid-19 rilancia l’evento più atteso della piccola perla dei castelli: la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori che arriva all’89° edizione e punta anche sulla cultura e sull’importante patrimonio archeologico e naturalistico. Ospite d’onore Maurizio Battista per il taglio del nastro. Non solo verranno distribuite fragole gratis durante l’evento ma per il 5 Giugno l’amministrazione Bertucci ha costruito in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei del Lazio diretta Stefano Petrocchi e il Museo delle Navi Romane diretto dalla dott.ssa De Angelis , i sotterranei di Roma di Marco Placidi che hanno organizzato nella mattinata visite gratuite al museo con il Famoso ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Amministrazione Comunale di, dopo i due anni di restrizioni Covid-19 rilancia l’evento più atteso della piccola perla dei castelli: la SagraFragole e Mostra dei Fiori che arriva all’89° edizione e punta anche sulla cultura e sull’importante patrimonio archeologico e naturalistico. Ospite d’onoreper ildel. Non solo verranno distribuite fragole gratis durante l’evento ma per il 5 Giugno l’amministrazione Bertucci ha costruito in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei del Lazio diretta Stefano Petrocchi e il MuseoNavi Romane diretto dalla dott.ssa De Angelis , i sotterranei di Roma di Marco Placidi che hanno organizzato nella mattinata visite gratuite al museo con il Famoso ...

