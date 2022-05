Esploso un power bank nello zaino di uno studente al Vespucci di Milano

(Di lunedì 30 maggio 2022) L'incidente è successo alle 8:50 in una classe del biennio. Subito insegnante e alunni sono stati portati fuori, ma nessuno ha presentato lesioni o sintomi gravi per l'esplosione; tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso per accertamenti. L'articolo proviene da DireDonna.

commenta Unbank èferendo diversi studenti in una scuola di Milano . Come evitare che succeda Le cause più probabili sono la scarsa qualità del dispositivo o il fatto che sia difettoso. Nel caso ...È quanto ha detto lo studente 15enne proprietario dellabank, una batteria di ricarica per cellulari e pc,nel suo zaino durante una lezione. Il giovane che frequenta l'Ipsar Amerigo ...Un dispositivo tanto utile quanto delicato: vi spieghiamo cos'è un power bank e come riconoscere il modello giusto, certificato e non pericoloso.Ma cosa è davvero successo Ad esplodere è stato un power bank, attenzione a questi segnali. ll power bank è una batteria esterna che può essere caricata tramite un cavo USB da una fonte di ...