Draghi: rischio catastrofe alimentare, accordo o colpa di Putin (Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'incontro trilaterale tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono stati discussi i temi in agenda e in particolare è stata "condivisa la preoccupazione per la crisi alimentare". "Il confronto con Putin è necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza alimentare. Il rischio di una catastrofe alimentare è reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che la colpa è di Putin" ha detto Draghi, secondo quanto si apprende, intervenendo al Consiglio europeo a Bruxelles. Secondo Draghi, "l'Onu può giocare un ruolo importante per risolvere la crisi alimentare, ma abbiamo il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'incontro trilaterale tra il presidente del Consiglio Mario, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono stati discussi i temi in agenda e in particolare è stata "condivisa la preoccupazione per la crisi". "Il confronto conè necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza. Ildi unaè reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che laè di" ha detto, secondo quanto si apprende, intervenendo al Consiglio europeo a Bruxelles. Secondo, "l'Onu può giocare un ruolo importante per risolvere la crisi, ma abbiamo il ...

