Dottoressa balla in ospedale e posta video su Tik Tok: Asp apre indagine (Di lunedì 30 maggio 2022) Caltanissetta – L'Asp di Caltanissetta ha aperto un'indagine interna su alcuni video postati su Tik tok da una giovane Dottoressa in servizio al pronto soccorso covid dell'ospedale Sant'Elia e alla guardia medica di un paese del Nisseno.A denunciare quanto accaduto è stato Vincenzo Mattina, agente di polizia penitenziaria e padre di un giovane deceduto per una pancreatite qualche mese fa al pronto soccorso covid del Sant'Elia.Per la morte di Mirko Mattina, deceduto la notte del 26 dicembre scorso a 26 anni il padre ha presentato un esposto in Procura poiché, a suo dire, al giovane non sarebbero state prestate cure adeguate. L'uomo appena ha visto i video postati dalla Dottoressa su tik tok ne ha realizzato uno mettendolo su Fb in cui, oltre a ...

