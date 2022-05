DOC 3, Luca Argentero torna sul set ma qualcosa non torna: il retroscena (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. DOC 3 riapre i battenti, Luca Argentero torna sul set della nuova stagione per la gioia dei fan ma qualcosa sembra essere diversa dal solito. Sono passati solo pochi mesi dalla fine della seconda stagione e il protagonista cosi come tutto il cast sta già iniziando a lavorare sulle riprese della serie numero tre che Leggi su youmovies (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. DOC 3 riapre i battenti,sul set della nuova stagione per la gioia dei fan masembra essere diversa dal solito. Sono passati solo pochi mesi dalla fine della seconda stagione e il protagonista cosi come tutto il cast sta già iniziando a lavorare sulle riprese della serie numero tre che

Advertising

zazoomblog : Doc 3: Luca Argentero si trova in una nuova location ecco dove - #Argentero #trova #nuova #location - Doc_Mouh : @artyshowboy Luca Stricagnoli : - infoitcultura : Cosenza, arriva il 'Doc' Luca Argentero. Ciak all'ospedale Mariano Santo - infoitcultura : Fiction, Luca Argentero arriva in Calabria per le riprese di 'Doc' - luca_nacchio : Carlo #Ancelotti, emiliano DOC, sul tetto d'Europa! Unico allenatore ad aver vinto 4 volte la #Champions ?????? IMME… -