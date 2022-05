Advertising

leggoit : Decapita la moglie con la mannaia e scappando butta la testa per strada: «Ero geloso» -

leggo.it

' Ero geloso perché sentivo che miasi comportava diversamente. Non l'ho picchiata prima di ucciderla. Ho usato un coltello per tagliarle la gola ' ha ammesso davanti agli agenti. I vicini ...... violenta e piegata dalla stupidità, calpesta fiori, distrugge vasi,una ballerina in ... Così papà Giovanni, impegnato con laa diffondere la cultura del rispetto ha, tempo fa, definito ... Decapita la moglie con la mannaia e scappando butta la testa per strada: «Ero geloso» Ha decapitato la moglie 23enne con una mannaia ed è scappato in moto con la testa in un sacco. L’orrore è avvenuto a Phnom Penh, in Cambogia la sera dello scorso 27 ...La verità su mandanti ed esecutori emersa dalle aule dopo centinaia di udienze, dopo trent’anni, resta incompleta. Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone morì nella strage di Capaci, meno di due mesi ...