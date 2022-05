Da noi a ruota libera, Roberta Capua in grande imbarazzo: “Come vedi …” (Di lunedì 30 maggio 2022) Una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri. Numerosi gli ospiti in studio, tra questi anche Roberta Capua, pronta a tornare ad intrattenere i telespettatori con il programma ‘Estate in diretta’ condotto insieme al giornalista Gianluca Semprini. Nel corso dell’intervista però la conduttrice ha vissuto alcuni momenti di imbarazzo, ma Come mai? Facciamo un po’ di chiarezza. Roberta Capua ospite di ‘Da noi a ruota libera’ Si è rivelata un grandissimo successo la passata edizione del programma Estate in diretta condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua. E proprio i due conduttori sono pronti a tornare in televisione con lo stesso ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 30 maggio 2022) Una nuova puntata di ‘Da noi a’ è andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri. Numerosi gli ospiti in studio, tra questi anche, pronta a tornare ad intrattenere i telespettatori con il programma ‘Estate in diretta’ condotto insieme al giornalista Gianluca Semprini. Nel corso dell’intervista però la conduttrice ha vissuto alcuni momenti di, mamai? Facciamo un po’ di chiarezza.ospite di ‘Da noi a’ Si è rivelata un grandissimo successo la passata edizione del programma Estate in diretta condotto da Gianluca Semprini e. E proprio i due conduttori sono pronti a tornare in televisione con lo stesso ...

Advertising

JajaBridgetJone : @Maria79127643 Io penso che sia padrona della sua Vita, che può fare quello che vuole come lo facciamo tutti, e dav… - sokeeponmoving : @Brasciola_9 @AliceV___ ecco, noi siamo la sua ruota di scorta - gianpiguido : @FulviaCaligiuri Queste Signora si dovrebbe ricordare quando il Veneto era una regione povera,e le povere ragazze a… - Clarypeasinapod : quando leggo “vogliamo che esca bla bla bla” penso sempre ai genitori stronzi che pretendono dai figli tutto ciò ch… - leonifuori_pod : La parte migliore della conferenza FIR di oggi è decisamente quella in cui @Fabriziozupo @acecioni non sanno di ess… -