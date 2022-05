Costacurta: ‘Milan? Non pensavo vincesse lo scudetto’ (Di lunedì 30 maggio 2022) Alessandro Costacurta a Sky: "Più facile lo scudetto del Milan, la promozione del Monza o la Champions di Ancelotti? Ad inizio stagione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Alessandroa Sky: "Più facile lo scudetto del Milan, la promozione del Monza o la Champions di Ancelotti? Ad inizio stagione...

BotGuasto : @Grande__Jack80 non bisogna vedere tanto le vittorie, Pirlo ha vissuto in un'epoca in cui in nazionale giocavano To… - GianScudieri : Voglio Maldini a Monza solo per una serie di pezzi sul ricongiungimento fra Berlusconi e Galliani con Maldini e su… - CateniAndrea : @simonewinti @EdoardoMecca1 Milan 2003 kaladze Costacurta Nesta Maldini, Seedorf Pirlo Rui Costa Gattuso, Inzaghi Shevcenko. - manuettori : @Pirichello Pensa che a Sky prima dicevano che Matip doveva giocare perché Konate è scarso, Billy Costacurta c’è un… - Milan_eBasta : RT @Clag63: scusate #caressa #sgai #ilCloeb #zazzeroni #criscitiello #padoan MA SOPRATTUTTO #costacurta... sbaglio o manca UN NOME??? @gigi… -

Quanto vale questo scudetto Se Costacurta ha preferito interrompere presto la carriera e passare al ruolo di commentatore i ... Se solo uno dei suoi figli si fosse affezionato al Milan... Allora parte il coro, quello che potremo ... Milan, Costacurta spiega Maldini: Ecco perché ha parlato così - Top News ... sono stati due elementi cardine per riportare il Milan sul tetto d'Italia ma con il possibile ... A spiegare lo sfogo di Maldini, ci prova il suo ex compagno di squadra e di difesa Billy Costacurta ai ... Seha preferito interrompere presto la carriera e passare al ruolo di commentatore i ... Se solo uno dei suoi figli si fosse affezionato al... Allora parte il coro, quello che potremo ...... sono stati due elementi cardine per riportare ilsul tetto d'Italia ma con il possibile ... A spiegare lo sfogo di Maldini, ci prova il suo ex compagno di squadra e di difesa Billyai ...