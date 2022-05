Cosa succede quando un cane in carne e ossa incontra un cane robot (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Insoliti incontri tra le banchine di ormeggio del Salone Nautico di Venezia. Anche quello tra un cane e Plomo, il cane robot di H-Farm. Qualche annusata diffidente e la perplessità di un cane che proprio non riusciva a capire che tipo di animale fosse. Il tutto sotto gli occhi divertiti dei molti curiosi che si sono raggruppati attorno ai due per godersi la scena. Il cane Plomo lo costruisce un'azienda cinese e assieme ai visori per il metaverso e alle esperienze di Coding, è tra le attività del tour che da marzo H-Farm sta facendo a bordo di una roulotte americana Airstream, fino a domenica ospite del Salone Nautico di Venezia. Cani robot, droni, intelligenza artificiale, NFT, Crypto valute, blockchain sono ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Insoliti incontri tra le banchine di ormeggio del Salone Nautico di Venezia. Anche quello tra une Plomo, ildi H-Farm. Qualche annusata diffidente e la perplessità di unche proprio non riusciva a capire che tipo di animale fosse. Il tutto sotto gli occhi divertiti dei molti curiosi che si sono raggruppati attorno ai due per godersi la scena. IlPlomo lo costruisce un'azienda cinese e assieme ai visori per il metaverso e alle esperienze di Coding, è tra le attività del tour che da marzo H-Farm sta facendo a bordo di una roulotte americana Airstream, fino a domenica ospite del Salone Nautico di Venezia. Cani, droni, intelligenza artificiale, NFT, Crypto valute, blockchain sono ...

Pubblicità

SabrinaSalerno : Cosa succede… cosa succede in città ??? ???????? - francescocosta : Come fa a fallire un casinò? Cosa succede quando un piccolo paese, storicamente fra i più ricchi d'Italia, si scopr… - AzzolinaLucia : Cosa ho appena sentito in commissione Affari Costituzionali… “La scuola non è una di quelle istituzioni che purtrop… - memyselfandmamt : A me fregancazzo, la retorica del 'se succede una cosa è perché hai fatto qualcosa tu' non mi sfiora - barellagir : ho letto gasly mclaren cosa succede -