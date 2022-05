Cessione Sampdoria, advisor in definizione: cosa succede ora (Di lunedì 30 maggio 2022) Cessione Sampdoria: advisor in via di definizione. Ecco cosa succederà ora al club blucerchiato. Le ultime notizie Non sono emerse particolari novità dal Consiglio di Amministrazione andato in scena oggi in casa blucerchiata. La Sampdoria ha confermato l’iscrizione alla stagione 2022/23 di Serie A, rispettando così tutti gli adempimenti necessari. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, per quanto riguarda la Cessione del club, è ancora in fase di definizione la nomina dell’advisor da parte di Gianluca Vidal. Si tratterà di un soggetto internazionale: no a Deloitte ed Ernst&Young. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022)in via di. Eccorà ora al club blucerchiato. Le ultime notizie Non sono emerse particolari novità dal Consiglio di Amministrazione andato in scena oggi in casa blucerchiata. Laha confermato l’iscrizione alla stagione 2022/23 di Serie A, rispettando così tutti gli adempimenti necessari. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, per quanto riguarda ladel club, è ancora in fase dila nomina dell’da parte di Gianluca Vidal. Si tratterà di un soggetto internazionale: no a Deloitte ed Ernst&Young. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - TMWSampdoria : Sampdoria, per la cessione l'advisor sarebbe Banca Lazard - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Vidal: l’#advisor arriva dall’#America - it_samp : #Cessione #Sampdoria: comunicato l’#advisor. Ecco chi ha svelto G. #Vidal. - aleeremos : SN24 – Cessione #Sampdoria: individuato l’advisor. Sarà #BancaLazard -