Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,0761 (Di lunedì 30 maggio 2022) euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana con la moneta unica europea passa di mano a 1,0761 (+0,24%) . lieve calo invece nei confronti dello yen a 136,81 . 30 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022)insulin avvio di settimana con la moneta unicapea passa di mano a 1,(+0,24%) .calo invece nei confronti dello yen a 136,81 . 30 maggio 2022

Advertising

ansa_economia : Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,0761. Passa di mano sullo yen a 136,81 (-0,2%) #ANSA - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro in lieve rialzo sul #dollaro a 1,0761 - Economia - - fisco24_info : Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,0761: Passa di mano sullo yen a 136,81 (-0,2%) - TereTWT : @faserone @ruotegrasse Un farmacista anziano prende nemmeno un euro in più all'ora (€8.69). E l'anzianità vale solo… - STEVE19722 : @baffi_francesco Be se e' vero che il suo v(w)ate(r) rinfrescava i muri della stazione ferroviara di Saronno, lui l… -