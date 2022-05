Attacco hacker, Genchi: “Gli assalti informatici non vengono mai preannunciati. La nostra sicurezza è stata ignorata da troppi governi” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Gli annunci di attacchi hacker russi ai sistemi informatici dei nostri servizi pubblici? In base alla mia esperienza, di solito questi attacchi non sono mai preannunciati. Non ho mai rilevato un’aggressione informatica notificata prima. Solitamente la caratteristica di questi attacchi è l’effetto sorpresa”. Così, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Gioacchino Genchi, ex consulente informatico e poliziotto, oggi avvocato, sfata la minaccia del gruppo filorusso Killnet che ieri ha annunciato “un colpo” informatico “irreparabile all’Italia”, previsto per le 5 di questa mattina. Nella giornata di oggi sono stati bloccati diversi servizi negli uffici delle Poste italiane, già ripristinati alle 13.00 e non attribuibili all’Attacco hacker di Killnet, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Gli annunci di attacchirussi ai sistemidei nostri servizi pubblici? In base alla mia esperienza, di solito questi attacchi non sono mai. Non ho mai rilevato un’aggressione informatica notificata prima. Solitamente la caratteristica di questi attacchi è l’effetto sorpresa”. Così, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Gioacchino, ex consulente informatico e poliziotto, oggi avvocato, sfata la minaccia del gruppo filorusso Killnet che ieri ha annunciato “un colpo” informatico “irreparabile all’Italia”, previsto per le 5 di questa mattina. Nella giornata di oggi sono stati bloccati diversi servizi negli uffici delle Poste italiane, già ripristinati alle 13.00 e non attribuibili all’di Killnet, ...

