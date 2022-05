Ultime Notizie – Ucraina, “imminente attacco hacker russi in Italia” (Di domenica 29 maggio 2022) Possibili imminenti attacchi da hacker russi in Italia. Nuovo allarme dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale che parla di minacce in particolare per “enti e organizzazioni nazionali” sia pubblici che privati che “erogano un servizio di pubblica utilità o la cui immagine si identifica con il nostro Paese”. L’allerta, dopo gli ultimi attacchi “di matrice russa e agli attacchi DDoS occorsi tra l’11 e il 21 maggio”. Si raccomanda, quindi, di seguire quanto suggerito dalla struttura di cybersicurezza come intervento sui punti di vulnerabilità e “mantenere un attento controllo delle infrastrutture IT ventiquattro ore su ventiquattro” per individuare possibili “anomalie e darne comunicazione tempestiva”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Possibili imminenti attacchi dain. Nuovo allarme dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale che parla di minacce in particolare per “enti e organizzazioni nazionali” sia pubblici che privati che “erogano un servizio di pubblica utilità o la cui immagine si identifica con il nostro Paese”. L’allerta, dopo gli ultimi attacchi “di matrice russa e agli attacchi DDoS occorsi tra l’11 e il 21 maggio”. Si raccomanda, quindi, di seguire quanto suggerito dalla struttura di cybersicurezza come intervento sui punti di vulnerabilità e “mantenere un attento controllo delle infrastrutture IT ventiquattro ore su ventiquattro” per individuare possibili “anomalie e darne comunicazione tempestiva”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

