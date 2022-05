(Di domenica 29 maggio 2022) E' successo a Peccioli (Pisa). Nella caduta è finito su una bottiglia e ilgli ha squarciato la gola. Il piccolo era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia. Inutili i tentativo di .

Advertising

iltirreno : + TRAGEDIA IN AGRITURISMO: MORTO A 3 ANNI E MEZZO + Cosa è successo: -

LA NAZIONE

E' successo a Peccioli (Pisa). Nella caduta è finito su una bottiglia e il vetro gli ha squarciato la gola. Il piccolo era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia. Inutili i tentativo di .... contitolare dell'"Crichelon" scomparso improvvisamente martedì scorso a causa di un ... Poi, inaspettatamente, è arrivata ladella morte del fratello Paolo, che diventa però linfa ... Tragedia in agriturismo, bimbo di 3 anni cade su un vetro e muore dissanguato - Cronaca E' successo a Peccioli (Pisa). Nella caduta è finito su una bottiglia e il vetro gli ha squarciato la gola. Il piccolo era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia. Inutili i tentativo di ...