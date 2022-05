Torino | scende dall' auto e muore travolto sulla A4

Advertising

solops : Scende dall’auto sull’autostrada Torino-Milano e viene investito: inutili i soccorsi - CorriereTorino : Scende dall’auto e viene investito sulla Torino-Milano: muore un uomo di 54 anni - rep_torino : Scende dall'auto e viene investito e ucciso sull'autostrada Torino-Milano - rep_torino : Scende dall'auto e viene investito e ucciso sull'autostrada Torino-Milano [di Paolo Viotti] [aggiornamento delle 10… - RickyBianchini : RT @spalferrara: L’#Under18 di mister Massimo Pedriali domani scende in campo per il primo turno playoff contro il Torino Football Club. Se… -

Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto sull'autostrada A4- Milano all'altezza di Borgo d'Ale (Vercelli). Secondo le prime informazioni, la vittima è scesa dalla sua automobile per ragioni ancora da chiarire ed è stata colpita da un mezzo in quel ...Incidente simile successo 5 giorni fa sulla tangenziale didove un uomo allo svincolo di Statale 20 a Moncalieri è sceso dalla sua vettura per cambiare un pneumatico ed è stato investito da ...Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Borgo d'Ale (Vercelli). Secondo le prime informazioni, la ...Nella notte, poco prima delle 4, un uomo, che era sceso dalla vettura per cause al momento ignote, è stato investito e ucciso all'altezza dello svincolo per Borgo d'Ale in direzione Torino. Al momento ...