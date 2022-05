Spinazzola racconta l’infortunio | «Passavo giornate fissando il vuoto | avevo paura di non tornare»

(Di domenica 29 maggio 2022) L’esterno della Roma e della Nazionalehato i mesi trascorsi dopoal tendine d’Achille Leonardo, esterno della Roma e della Nazionale, in una intervista ai microfoni di Rai Sport hato i mesi trascorsi dopoal tendine d’Achille patito nel corso di Euro 2020.– «Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso ma dopoho vissuto un periodo molto difficile, alcuni giorni liil. Non ho avutodi non riprendere a giocare, ma di noncome prima. Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici». ...

ROMA SPINAZZOLA – Leonardo Spinazzola ha rilasciato a Raisport un'intervista che andrà in onda a La Domenica Sportiva, su Rai 2. L'Ansa ne ha rilasciata un'anteprima in cui il giocatore della Roma par ...
FIRENZE, 29 MAG - ''Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso ma dopo l'infortunio ho vissuto un periodo molto difficile, alcuni giorni li passavo fissando il vuoto''. Lo ha svelato Leonardo ...