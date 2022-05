Sardegna, l’invasione delle cavallette voraci sottovalutata sta mettendo in ginocchio l’agricoltura: “Ora si incentivi la coltivazione” (Di domenica 29 maggio 2022) Si mangiano tutto: prima nei terreni incolti, dove depongono le uova, poi in quelli adibiti a pascolo. cavallette voraci e distruttrici, tanto numerose da sovrapporsi fino a rendere invisibili le strade e gli stessi campi. Basti dire che da ognuna di loro, da un anno all’altro, ne nascono 30. Ma quello che sta accadendo in Sardegna, con centinaia di aziende agricole al collasso soprattutto nel Nuorese e nell’alto Oristanese, era ampiamente prevedibile. Il fenomeno partito dalla piana di Ottana, si è esteso verso Noragugume, Bolotana, Olzai, Teti, Illorai, Sarule, Sedilo. Un disastro che la task force (tardiva) messa in campo dalla Regione fatica ad arginare. Non basta l’impegno dei tecnici dell’agenzia Laore che, insieme a una società privata, stanno portando avanti i trattamenti fitosanitari per eliminare le locuste in fase di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Si mangiano tutto: prima nei terreni incolti, dove depongono le uova, poi in quelli adibiti a pascolo.e distruttrici, tanto numerose da sovrapporsi fino a rendere invisibili le strade e gli stessi campi. Basti dire che da ognuna di loro, da un anno all’altro, ne nascono 30. Ma quello che sta accadendo in, con centinaia di aziende agricole al collasso soprattutto nel Nuorese e nell’alto Oristanese, era ampiamente prevedibile. Il fenomeno partito dalla piana di Ottana, si è esteso verso Noragugume, Bolotana, Olzai, Teti, Illorai, Sarule, Sedilo. Un disastro che la task force (tardiva) messa in campo dalla Regione fatica ad arginare. Non basta l’impegno dei tecnici dell’agenzia Laore che, insieme a una società privata, stanno portando avanti i trattamenti fitosanitari per eliminare le locuste in fase di ...

