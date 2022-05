Real Madrid, Kroos sbotta in TV: “mi hai fatto due domande di m….a” | VIDEO (Di domenica 29 maggio 2022) Continua la festa in casa Real Madrid, i Blancos hanno trionfato a Parigi contro il Liverpool: la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol Realizzato da Vinicius. La stagione degli spagnoli è stata veramente entusiasmante, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto tutto e la Champions League rappresenta la ciliegina sulla torta dopo il successo in Liga. Un grande protagonista è stato il centrocampista Toni Kroos, il calciatore tedesco si è infuriato al termine della partita. Un giornalista ha esaltato la prova del Liverpool, il calciatore del Real Madrid si è infuriato. “Hai avuto 90 minuti per pensarci e ti vengono in mente due domande di merda. Due domande negative, si capisce subito che sei tedesco”, ha detto il calciatore del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Continua la festa in casa, i Blancos hanno trionfato a Parigi contro il Liverpool: la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il golizzato da Vinicius. La stagione degli spagnoli è stata veramente entusiasmante, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto tutto e la Champions League rappresenta la ciliegina sulla torta dopo il successo in Liga. Un grande protagonista è stato il centrocampista Toni, il calciatore tedesco si è infuriato al termine della partita. Un giornalista ha esaltato la prova del Liverpool, il calciatore delsi è infuriato. “Hai avuto 90 minuti per pensarci e ti vengono in mente duedi merda. Duenegative, si capisce subito che sei tedesco”, ha detto il calciatore del ...

