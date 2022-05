F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Monaco 2022

(Di domenica 29 maggio 2022) Leil GP di, la gara di Montecarlo sul circuito cittadino del Principato che si chiude con la vittoria di Sergio Perez che precede nell’ordine Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc in una gara incredibile per una serie di motivi. Al primo posto della graduatoria si conferma l’olandese nei confronti del monegasco. Di seguito le nuove graduatorie. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 125 Charles Leclerc 116 Sergio Perez 110 George Russell 84 Carlos Sainz 83 Lewis Hamilton 50 Lando Norris 48 Valtteri Bottas 40 Esteban Ocon 30 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 11 Yuki Tsunoda 11 Fernando Alonso 10 Pierre Galsy 6 Sebastian Vettel 5 Alexander Albon 3 Lance ...

Leclerc cercherà il controsorpasso in classifica su Verstappen: in quellail campione del mondo guida 110 a 104, nella seconda la Red Bull è a 195 punti contro i 169. La classifica è ormai consolidata. E peraltro nel Nuovo Millennio si tratta di una rarità a Montecarlo. I piloti doppiati potranno sdoppiarsi. Il punto di bonus al momento è in possesso. Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Monaco 2022, la gara di Montecarlo sul circuito cittadino del Principato che si chiude con la vittoria di Sergio Perez che precede nell'ordine.