Addio a Lester Piggott, fantino dei record (il preferito della regina Elisabetta) (Di domenica 29 maggio 2022) Leggenda dell’ippica, in 46 anni di carriera ha vinto 4493 corse, trionfando ben nove volte - un primato - al celebre Epsom Derby: la prima nel 1954, quando Sua Maestà - da sempre appassionatissima di cavalli - era da poco salita sul trono Leggi su vanityfair (Di domenica 29 maggio 2022) Leggenda dell’ippica, in 46 anni di carriera ha vinto 4493 corse, trionfando ben nove volte - un primato - al celebre Epsom Derby: la prima nel 1954, quando Sua Maestà - da sempre appassionatissima di cavalli - era da poco salita sul trono

